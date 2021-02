Usa: Senato conferma la nomina di Tom Vilsack a capo del dipartimento dell’Agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha confermato la nomina di Tom Vilsack a capo del dipartimento dell’Agricoltura con 92 voti a favore e soli 7. Lo riferiscono i media Usa. Il quotidiano “Washington Post” sottolinea che la conferma di Vilsack ha ricevuto grande sostegno anche da parte dei repubblicani. Anche il leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell, e il senatore repubblicano Lindsey Graham hanno detto sì alla nomina, mentre il senatore democratico Bernie Sanders si è opposto alla linea del suo stesso partito votando contro la conferma. Vilsack avrà il compito di guidare il dipartimento in un momento di crescente insicurezza alimentare a causa della pandemia di Covid-19. Si stima, infatti, che 50 milioni di cittadini Usa soffrano di insicurezza alimentare. Prima di andare a completare la squadra dell’attuale presidente statunitense, Joe Biden, il nuovo segretario - ex governatore dell'Iowa - ha trascorso otto anni alla guida dello stesso dipartimento per l'intera amministrazione dell'ex presidente Barack Obama.(Nys)