Usa: Fauci, presto dai Cdc indicazioni per chi ha ricevuto il vaccino anti-Covid

- Le autorità sanitarie degli Stati Uniti presto potrebbero varare nuove linee guida per indirizzare i comportamenti delle persone che hanno già ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid necessarie all’immunizzazione. Lo ha detto all’emittente “Cnn” Anthony Fauci, infettivologo e consigliere speciale della Casa Bianca per la pandemia di Covid-19. Saranno i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) a fornire le nuove indicazioni, a fronte dei crescenti dubbi dell’opinione pubblica. Nel momento in cui aumenta il numero delle persone immunizzate, in molti si chiedono quali comportamenti adottare di conseguenza, specialmente dopo aver ricevuto entrambe le dosi richieste dai vaccini Pfizer e Moderna. "Ritengo che sapremo presto quanto rigorosi devono essere i comportamenti da continuare a tenere ad esempio con conviventi, amici, familiari", ha spiegato Fauci. L'attuale consiglio dei Cdc è di continuare a indossare la mascherina anti-Covid e di mantenere le distanze.(Nys)