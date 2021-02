Ecuador: oltre 50 morti in tre rivolte carcerarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 50 le vittime registrate al termine di tre rivolte carcerarie scoppiate oggi contemporaneamente nelle carceri di Guayaquil, El Turi e Cotopaxi in Ecuador. Lo ha confermato la polizia, come riferisce il quotidiano "El Comercio", secondo il quale sono ancora in corso le operazioni per riprendere il controllo dei tre penitenziari. Solo nel carcere di El Turi le vittime sarebbero almeno 38, secondo gli ultimi dati divulgati dalla magistratura. Non sono ancora note invece le cause che avrebbero generato le rivolte né la dinamica in cui si sono prodotte le morti. Non è chiaro, ad esempio, se si tratta di scontri tra fazioni interne alle carceri o nel contesto di tafferugli con le forze dell'ordine. (Brb)