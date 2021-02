Brasile: interferenza in Petrobras, investitori studiano class action contro governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silva e Luna ha svolto diversi e importanti incarichi militari fino al 2004 ed è stato il primo militare in pensione a coprire l'incarico di ministro della Difesa, nel governo dell'allora presidente Michel Temer. Un incarico assunto a gennaio del 2018, in sostituzione del dimissionario Raul Jungmann. Il generale, che ha al suo attivo anche un incarico di attaché militare in Israele (dal 1999 al 2020), potrebbe divenire il terzo militare all'interno della Petrobras. Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'impresa è l'ammiraglio Eduardo Bacellar Leal Ferreira, già comandante di Marina, della Scuola navale, della Scuola superiore di guerra e comandante in capo della Wsquadra Brasilera. C'è poi da considerare un altro membro del cda, il riservista della marina Ruy Schneider, ingegnere industriale meccanico, con un passato già nella Petrobras. (segue) (Brb)