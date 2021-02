Usa-Canada: primo incontro fra presidente Biden e premier Trudeau, fissati obiettivi comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico, l’inquilino della Casa Bianca ha affermato: "Abbiamo intenzione di lanciare una ministeriale di alto livello sul clima per allineare le nostre politiche e i nostri obiettivi per raggiungere l’obiettivo di emissioni zero entro il 2050”. Biden ha anche assicurato che i due Paesi collaboreranno per garantire il rilascio di Michael Spavor e Michael Kovrig, due cittadini canadesi attualmente detenuti in Cina. “Gli esseri umani non sono pedine di scambio”, ha detto il presidente, precisando che Usa e Canada “non si fermeranno finché Spavor e Kovrig non saranno a casa”. Ricordando quanto già evidenziato durante il G7 di venerdì scorso, Biden ha affermato che “in quanto leader delle principali democrazie, abbiamo la responsabilità di dimostrare che la democrazia può ancora garantire sicurezza ai popoli". (segue) (Nys)