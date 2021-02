Venezuela: governo annuncia arrivo decimo volo dalla Cina con forniture anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del governo venezuelano di Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, e il ministro della Salute, Carlos Alvarado, hanno annunciato l'arrivo nel Paese del decimo volo dalla Cina con a bordo 25 tonnellate di forniture mediche per la prevenzione e la diagnostica del Covid-19. All'aeroporto Simón Bolívar de Maiquetía, che serve la capitale Caracas, il ministro degli Esteri ha affermato che il Venezuela ha ricevuto dalla Cina 246 tonnellate di forniture, attrezzature e medicinali e altre 550 tonnellate a fronte di accordi multilaterali. Arreaza ha ringraziato Cina, Russia, Turchia e Nazioni Unite per "aver aiutato a eludere le misure coercitive unilaterali e illegali imposte dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e dai loro alleati" contro il Venezuela. "La gente non immagina quanto sia difficile e quanto soffra lo Stato venezuelano a causa del blocco, la quantità di ostacoli, i fondi bloccati", ha detto Arreaza. (Vec)