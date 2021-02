Serbia-Kosovo: premier Brnabic, qualità della vita dei cittadini dipende dal dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La qualità della vita di tutti i cittadini in Kosovo dipende dall'andamento del dialogo fra Belgrado e Pristina. Lo ha detto oggi la premier della Serbia, Ana Brnabic, ospite dell'emittente "Tv Happy". "E' per questo che sono rimasta sorpresa dall'affermazione del leader di Vetevendosje, Albin Kurti, secondo cui il dialogo è solo al sesto o settimo posto", ha osservato Brnabic. Senza un accordo fra Belgrado e Pristina, ha concluso la premier, "non c'è prospettiva, né europea né economica". Il leader del movimento Vetevendosje, Albin Kurti, non sottovaluta i colloqui con la Serbia ma non intende renderli una priorità nel lavoro del nuovo governo. È stato lo stesso Kurti ad affermarlo in un'intervista a "Voice of America" nei giorni scorsi. (segue) (Seb)