Imprese: Tim, nel 2020 Ebitda a 1,8 miliardi, investimenti in linea con obiettivi dell’anno

- Tim ha chiuso il quarto trimestre del 2020 con un Ebitda organico di Gruppo pari a 1,8 miliardi di euro, con un decremento di 1,5 punti su base annuale che si accompagna però a un trend positivo per 6,4 punti su base trimestrale. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, migliora rispetto al terzo trimestre anche il dato della business unit Domestic, pari a 1,4 miliardi di euro. Al netto delle discontinuità legate alla serrata parziale di novembre e dicembre e alla diversa distribuzione delle giornate del contratto di espansione, prosegue la not, l’Ebitda del quarto trimestre sarebbe stato ulteriormente migliorativo. Si attestano poi a 1,4 miliardi di euro gli investimenti del Gruppo, in linea con gli obiettivi dell’anno nonostante l’accelerazione impressa nel quarto trimestre in Brasile e in Italia, soprattutto per il piano di copertura delle aree bianche. (Com)