© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continueremo a fare le nostre proposte e ci aspettiamo che vengano prese in considerazione, perché abbiamo profonda stima nei confronti del presidente Draghi e per questo, e solo per questo, ci asteniamo". Lo ha affermato in Aula il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, nella dichiarazione di voto sul Milleproroghe. (Rin)