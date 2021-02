Georgia: Usa "profondamente turbati" per arresto leader opposizione Nika Melia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "profondamente turbati" per l'arresto in Georgia del presidente del Movimento Nazionale, Nika Melia. Lo ha affermato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. "La retorica polarizzante, la forza e l'aggressività non sono la soluzione alle differenze politiche della Georgia", si legge in una nota ufficiale del dicastero. "Chiediamo a tutte le parti di evitare azioni che potrebbero aumentare ulteriormente le tensioni e di avviare negoziati in buona fede per risolvere l'attuale crisi politica. Gli Stati Uniti sono pronti a sostenere una Georgia democratica, sicura e prospera", conclude il comunicato. (Nys)