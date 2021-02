Brasile: interferenza in Petrobras, investitori studiano class action contro governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Petrobras si è riunito per valutare se convocare o meno un'assemblea generale per eleggere un nuovo consiglio e avviare il processo sostituzione di Castello Branco con il generale Joaquim Silva e Luna. Per Almeida, questo passaggio può costituire un danno agli interessi degli azionisti e una violazione delle regole di governance. "Se il consiglio di amministrazione approva la richiesta del governo, commenterà un reato. Ciò vale anche per i membri del Consiglio nominati dall'Unione, che non appena hanno accettato l'incarico si sono impegnati a difendere gli interessi dell'azienda. Non sono servitori del governo. Il rispetto dello statuto aziendale deve essere preservato", ha spiegato Almeida. Nel 2014 l'avvocato, in collaborazione con lo studio statunitense Wolf Popper Llp, ha portato avanti una class action contro la Petrobras presso il tribunale di New York che ha portato la società a pagare 2 miliardi di dollari per porre fine a una controversia legale con gli azionisti. (segue) (Brb)