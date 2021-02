Usa-Canada: primo incontro fra presidente Biden e premier Trudeau, fissati obiettivi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto il suo primo incontro bilaterale - seppure in forma virtuale - con il primo ministro canadese, Justin Trudeau. Dopo il colloquio, Biden e Trudeau hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, esprimendo l’impegno dei due Paesi nel fissare una road map di obiettivi condivisi per il partenariato Usa-Canada. I punti essenziali riguardano la lotta alla pandemia di Covid-19, la crisi climatica, il rafforzamento della difesa continentale e il consolidamento delle alleanze a livello globale. Durante l’incontro, Trudeau ha fatto riferimento, seppur in forma velata, all’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, dicendo a Biden che "la leadership degli Stati Uniti è stata gravemente mancante negli ultimi tempi”. Nell’intervento a conclusione del bilaterale, che ha sostituito la tradizionale conferenza stampa congiunta, Biden ha affermato: "È lo spirito condiviso dei nostri due popoli che ci assicurerà un futuro di speranza e opportunità”. (segue) (Nys)