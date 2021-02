Uruguay-Spagna: Interpol smantella rete di tratta e sfruttamento della prostituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Interpol ha smantellato un'importante rete coinvolta nella tratta di esseri umani e nello sfruttamento della prostituzione tra l'Uruguay e la Spagna. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri di Montevideo dove si informa che, secondo i dati forniti dall'Interpol, tra il 2017 e il 2021 un totale di 29 donne uruguaiane sono state ingannate e obbligate ad esercitare la prostituzione nella cittadina di Alcalà de Henares, alla periferia di Madrid. Tre le persone arrestate in Uruguay una donna di 27 anni e due uomini di 63 e 32 anni, mentre altre cinque sono quelle arrestate in Spagna in un'operazione coordinata specularmente dalle polizie dei due paesi. Le vittime di questa rete di tratta e sfruttamento sessuale sarebbero tutte donne uruguaiane di età compresa tra i 18 e i 30 anni, prelevate a Montevideo e nell'entroterra del paese, e generalmente provenienti da un contesto critico e vulnerabile. Le autorità diplomatiche uruguaiane, conclude la nota, hanno preso contatto con le autorità locali in Spagna per l'assistenza consolare alle vittime. (Abu)