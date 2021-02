Imprese: Tim, nel quarto trimestre risultato netto a 6 miliardi, trend positivo per ricavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2020 Tim ha registrato un risultato netto pari a 6 miliardi di euro. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, i ricavi si sono attestati a 4,1 miliardi di euro con un calo del 2,1 per cento, con un trend in miglioramento rispetto al trimestre precedente. In particolare, i ricavi da servizi si sono attestati a 3,7 miliardi di euro, con un calo di 1,2 punti ma con un trend positivo per il 5,2 per cento rispetto al terzo trimestre. Accelera poi del 27,6 per cento la crescita dei ricavi legati a servizi innovativi nel segmento Business, grazie anche alla partnership con Google Cloud. In aumento anche il dato sul Wholesale domestico, con un incremento del 12,1 per cento su base annuale. Sono poi 437 mila le nuove linee ultrabroadand retail e wholesale attivate nel quarto trimestre, che porta il totale a 8,6 milioni di unità con un incremento su base annuale del 24 per cento. (Com)