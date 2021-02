Usa: incidente stradale per Tiger Woods, golfista portato in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il noto golfista statunitense Tiger Woods è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale nei pressi di Los Angeles. Secondo quanto riferito dal dipartimento dello sceriffo della contea della città, si è trattato di un incidente stradale "con ribaltamento di un solo veicolo" che ha subito "gravi danni". Da quanto emerso, Woods sarebbe stato estratto dall'auto su cui viaggiava da solo per essere poi trasferito in un vicino ospedale. (Nys)