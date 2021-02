Imprese: Tim, nel 2020 linee mobili in crescita a 30,2 milioni, nel fisso accelera banda ultralarga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero complessivo delle linee mobili di Tim si è attestato a 30,2 milioni a fine anno, in crescita rispetto al trimestre precedente di circa cinquemila linee, nonostante la serrata parziale nei mesi di novembre e dicembre. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, tornano a crescere le Sim “machine to machine” con 103 mila nuove linee, e migliora il trend delle linee “human”, riducendo significativamente la perdita di linee e confermando il trend di stabilizzazione in corso. Il flusso verso altri operatori, pari a 35 mila linee registra il miglior risultato dal secondo trimestre 2018. Per quanto riguarda il fisso, accelera la migrazione della base clienti verso la banda ultralarga, favorita anche dalla maggiore disponibilità di linee nelle aree bianche, nelle quali da marzo 2020 Tim ha aperto 18 mila nuovi cabinet rendendo disponibile la fibra al 91 per cento delle famiglie italiane con linea fissa. (Com)