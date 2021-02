Scuola: ministro Bianchi incontra rappresentanti Fondazione Vittorio Occorsio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha incontrato oggi pomeriggio i rappresentanti della Fondazione Vittorio Occorsio, costituita da Eugenio e Vittorio Occorsio. Lo rende noto un comunicato del ministero dell'istruzione. Il ministro Bianchi, si legge nella nota, ha apprezzato la proposta progettuale presentata dalla Fondazione, dal titolo “Vittorio Occorsio: la sua storia, la nostra storia – La giustizia adotta la scuola”, auspicando che possa presto, attraverso la collaborazione con la Rai, diventare patrimonio comune e un nuovo metodo per contribuire a promuovere una cultura della memoria delle drammatiche esperienze di quegli anni. L’incontro, rende noto il ministero, è stata occasione per avviare un confronto volto a stimolare una riflessione culturale che consenta alle nuove generazioni, partendo dalla lettura della Costituzione e organizzando incontri formativi rivolti alle istituzioni scolastiche, di conoscere e apprezzare l’esempio di vita del magistrato Occorsio e di tutte le altre figure che hanno sacrificato la loro vita per il Paese. (Rin)