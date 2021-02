Senato: Rauti (Fd'I), respinta richiesta Draghi in Aula su Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata respinta la richiesta di una informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi nell'Aula del Senato, in vista del prossimo Consiglio europeo. Lo ha detto Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d'Italia, parlando con i giornalisti al Senato, al termine della Conferenza dei capigruppo. "Chiedevamo che Draghi venisse domani in Aula, prima del Consiglio europeo di giovedì e venerdì - ha spiegato -. L'appuntamento non è informale e all'ordine del giorno c'è il piano vaccini. Draghi ha anche sentito Merkel in vista di questo appuntamento. Tuttavia la richiesta è stata respinta. Abbiamo sempre fatto così, ci è stato detto, per poi aggiungere che si tratta di un incontro informale. Noi avevamo chiesto la sua presenza per riferire, in base all'articolo 4 della legge 234, del 2012, che ribadisce gli obblighi di informazione e consultazione da parte del governo". Rauti ha quindi spiegato che il calendario non è stato approvato all'unanimità e quindi sarà votato domani in Aula. (Rin)