© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti interviene a "L'innovazione oltre l'emergenza", evento organizzato per illustrare i principali progetti della Regione Lazio sull'innovazione nel contrasto al Covid-19 e per la ripresa nel post pandemia. Nel corso dell'evento si terrà la premiazione della prima call del progetto Boost Your Ideas e verranno presentati i vincitori del bando Emergenza Coronavirus e Oltre. Partecipano l'assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e Innovazione, Paolo Orneli, e il presidente di Lazio Innova, Nicola Tasco.Roma, Spazio Rossellini, via della Vasca Navale 58 (ore 10.30)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti inaugura il centro vaccinale presso la Nuvola all'Eur. Partecipano il ministro della Salute, Roberto Speranza, l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, il direttore della Asl Roma 2 Flori Degrassi e Antonio Rosati, amministratore delegato di Eur spa.Roma, Nuvola dell'Eur, ingresso da via Asia snc (ore 15)- Presentazione del libro "Energia sostenibile e cambiamento climatico" di Francesco Scalia, docente di Diritto urbanistico e dell'Ambiente presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. L'incontro sarà moderato dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. Interverranno Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde; Chiara Braga, deputata, membro della commissione Ambiente e Infrastrutture e della commissione Ecomafie; Paolo Vigo, ordinario di Fisica tecnica industriale all'Università di Cassino; Daniele Fortini, presidente Retiambiente Spa. (ore 11)- Il presidente di Arsial, Agenzia regionale per l'innovazione e lo sviluppo dell'agricoltura del Lazio, Mario Ciarla interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'Accademia del gelato artigianale "Alberto Pica".Camera di Commercio di Roma, Aula del Consiglio, via de' Burrò, 147 (ore 11) (segue) (Rer)