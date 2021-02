Usa: giudice ordina permanenza in carcere per moglie del Chapo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joaquin Guzman Loera, più volte indicato come il narcotrafficante più potente al mondo e condannato oggi all'ergastolo in Usa, è stato arrestato in tre occasioni. Nel 2001 era riuscito a evadere dal carcere messicano di Puente Grande. Riarrestato a febbraio del 2014, El Chapo ha effettuato una spettacolare fuga da un carcere di massima di sicurezza. "El Chapo" è stato condannato all'ergastolo a luglio da un tribunale di New York, per dieci capi di imputazione, dall'associazione a delinquere nell'ambito della criminalità organizzata al traffico di droga, dal riciclaggio di denaro sporco all'uso e traffico di armi da fuoco. (Nys)