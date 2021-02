Tlc: ok Cda Tim a piano 2021-23, prevista riduzione debito 16,5 miliardi al 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano 'Beyond Connectivity' prevede il continuo miglioramento del business tradizionale, e la crescita dei servizi adiacenti al di là della connettività. Si fonda, in buona parte, sulle iniziative strategiche sviluppate negli ultimi due anni: Noovle, il più grande progetto Cloud ed Edge Computing per l'Italia che farà leva sui data center del Gruppo; FiberCop, in fase di avvio, con un ambizioso piano di copertura del Paese attraverso la realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica; TimVision, con importanti collaborazioni avviate con i principali partner di contenuti a livello mondiale. Infine Tim Brazil prosegue il suo percorso di crescita e si avvia ad integrare gli asset di telefonia mobile di Oi, aggiudicati a Tim, Vivo e Claro lo scorso dicembre (Com)