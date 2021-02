Roma: Acer e Unindustria, "per rilanciare sviluppo città serve Recovery, bravo sindaco e lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Edilizia e Industria a Roma" è il webinair che si è tenuto questo pomeriggio in cui Claudio Minelli, coordinatore delle attività di Visioneroma (Associazione di professionisti, professori universitari, cittadini interessati al futuro della Capitale) e l’architetto Amedeo Schiattarella, presidente di Inarc Lazio hanno incontrato i presidenti dei due settori fondamentali dell’economia dello sviluppo della Capitale: Nicolò Rebecchini, presidente Acer, e Angelo Camilli, presidente Unindustria per parlare dello stato dell'industria e dell'edilizia di Roma. "Negli ultimi anni, prima del Covid, l'assetto di industria ed edilizia ha sofferto rispetto ad altri settori che hanno avuto maggiore sviluppo. L'industria e l'edilizia sono settori fondamentali che hanno caratterizzato la nostra città - ha spiegato Minelli -. Questo quadro che ha visto perdere 50 mila occupati nel settore, vede però in contemporanea Roma con settori interessanti dello sviluppo: start up dei giovani, ricerca ed elettronica, industria farmaceutica. È un panorama di luci e di ombre". (segue) (Rer)