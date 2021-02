Roma: Acer e Unindustria, "per rilanciare sviluppo città serve Recovery, bravo sindaco e lavoro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione già prima della pandemia era di economia stagnante - ha aggiunto Camilli -. Nel 2019 siamo cresciuti dello 0,2 per cento. Il paese intero che non cresce da tanti anni. Dal 2000 al 2017 l'Italia ha avuto crescita media di 3 per cento contro altri paesi che sono cresciuti del 27 per cento. La nostra Regione è allineata ai dati nazionali. Anche per questa crisi c'è stato l'8 per cento di perdita di Pil a livello nazionale, stessa cosa nella regione Regione che ha una presenza molto alta di servizi nel turismo, nei trasporti, nell'audiovisivo, settori fortemente colpiti dal Covid e sono i settori che avranno bisogno di più tempo per uscire dalla crisi. La nostra preoccupazione - ha sottolineato Camilli - è che la nostra ripresa sarà più lenta di altre regioni. Sia Roma che il Lazio hanno tante risorse da mettere in campo, anche comparti industriali importanti: difesa, automotiv, digitale che sarà uno degli assi principali del Recovery plan. Settore farmaceutico è un'eccellenza: il Lazio ha il 38 per cento di esportazione nazionale a livello farmaceutico. Anche settore edilizia che ha sofferto tanto è stato settore trainante. Abbiamo tanti comparti su cui fare affidamento per la ripresa, ma occorre cambio passo sia a livello regionale e comunale che nazionale, per restituire anche fiducia ai cittadini che devono spendere e le imprese che devono investire". (segue) (Rer)