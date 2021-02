Covid: i lavoratori no vax rischiano l'allontanamento e la sospensione dello stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel caso di rifiuto alla somministrazione del vaccino, il datore di lavoro potrà allontanare temporaneamente il lavoratore, disponendo altresì la sospensione dalla retribuzione ai sensi delle previsioni civilistiche dettate dall’articolo 1256 del codice civile". Queste le conclusioni a cui giunge l'avvocato Lavinia Morrico, dello Studio legale lavoro Mmba, che in un report fornito ad “Agenzia Nova” ha cercato di fare chiarezza su un tema tanto dibattuto quanto ancora incerto. Come sottolineato nel rapporto, alla domanda: “La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad esempio in ambito sanitario)?”, le recenti Faq del Garante della privacy affermano che il datore di lavoro dovrebbe “limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore”.Ma secondo l'avvocato Morrico, questa impostazione non è corretta, poiché “in tema di sicurezza sul lavoro sussiste una rigorosa giurisprudenza che afferma la responsabilità civile e penale del datore di lavoro per l’infortunio e malattia dei suoi dipendenti se non dimostra di aver rispettato le disposizioni previste nel Protocollo di sicurezza e di aver adottato tutte le misure idonee atte a prevenire l’evento dannoso”. In altre parole, questa la tesi, se il datore di lavoro omette tali diligenze e doveri può essere ritenuto responsabile (anche penalmente) in caso di contaminazione di soggetti entrati a contatto con l’ambiente di lavoro. Motivo per cui la vaccinazione in alcuni ambiti (tipo sanitario) è fondamentale e può portare il datore di lavoro a prendere provvedimenti ad esempio nei confronti degli infermieri novax."E' doveroso evidenziare che le prescrizioni richiamate dallo stesso Garante della Privacy ovvero gli art. 41, 42 e 279 del T.U. Sicurezza, prevedono in realtà un raccordo di attività che devono essere poste in essere tanto dal medico competente quanto dal datore di lavoro al fine di tutelare il lavoratore, ma non solo anche i colleghi o soggetti terzi, con cui lo stesso entra in contatto", aggiunge l'esperto legale. Tali attività, conclude la giuslavorista, si concretizzano nel sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che siano esposti ad agenti biologici; nell'adozione, previo parere conforme del medico competente, di misure speciali di protezione fra cui la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione; e infine nella somministrazione del vaccino a cura del medico competente. (Rin)