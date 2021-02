Energia: ministro Esteri Ungheria, Egitto diventerà hub Gnl per Budapest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto diventerà un hub per le esportazioni di Gas naturale liquefatto (Gnl) dell'Ungheria. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in una conferenza stampa congiunta con l'omologo egiziano Sameh Shoukry a Il Cairo. "C'è un accordo tra i due Paesi a questo proposito", ha detto Szijjarto. "L'Ungheria trarrà vantaggio dal Gnl egiziano dopo la costruzione di un gasdotto dai territori ungheresi sino alla Grecia", ha continuato. "C'è un'opportunità per l'Egitto di esportare Gnl in diversi Paesi europei", ha aggiunto il capo della diplomazia di Budapest ricordando che l'Ungheria importa già Gnl dall'Egitto. (Cae)