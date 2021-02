Imprese: Tim, Cda propone dividendo di 0,01 euro per azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi oggi per approvare la relazione finanziaria al 31 dicembre 2020, ha confermato la politica di distribuzione dello scorso anno, proponendo il riconoscimento agli azionisti di un dividendo calcolato sulla base dell’importo lordo di 0,01 euro per azione ordinaria, e 0,0275 per ciascuna azione di risparmio. Stando al relativo comunicato stampa, gli importi a titolo di dividendo verranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto a partire dal 23 giugno 2021 (con record date in data 22 giugno 2021 e stacco cedola in data 21 giugno 2021). (Com)