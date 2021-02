© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Videoconferenza stampa di presentazione delle Celebrazioni Benedettine edizione 2021, rese contestuali all'attuale situazione pandemica. Saranno presenti il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, di Subiaco Francesco Pelliccia e di Cassino Enzo Salera; l'Abate di Montecassino Dom Donato Ogliari. Nel corso dell'incontro sarà annunciato il programma 2021 delle celebrazioni in onore di San Benedetto Patrono d'Europa e le tappe che accoglieranno il cammino della fiaccola "Pro Pace et Europa Una", quest'anno reso contestuale all' attuale situazione pandemica che stiamo vivendo. (ore 10)- Fratelli d'Italia Roma insieme alla commissione Cultura della Camera dei deputati svolgerà una conferenza stampa per denunciare "il grave stato di illegalità e mancanza di trasparenza nella gestione del Teatro di Roma e per chiedere quali siano i provvedimenti relativi che il Campidoglio e l'Ente intendono intraprendere". In particolare sarà illustrata la relazione dei Revisori dei Conti, con cui è stato bocciato il bilancio del TdR, documento che Fd'I ha inviato sia alla Corte dei Conti che all'Anac. Parteciperanno gli esponenti di Fd'I, Federico Mollicone deputato e capogruppo in commissione Cultura alla Camera, il capogruppo in Campidoglio Andrea De Priamo, il capogruppo nel I Municipio Stefano Tozzi e il coordinatore di Fdi Roma Massimo Milani.Roma, in via San Nicola de' Cesarini 5 (largo Argentina) (ore 11)- "Roma/Milano parte 2" , il settimo incontro de "I Fori Virtuali", i webinar con cui Giovanni Caudo, presidente del III Municipio e candidato alle primarie del centrosinistra per Roma 2021, approfondisce tematiche importanti legate a Roma in vista delle prossime elezioni comunali. Questa volta il dialogo sarà con Pierfrancesco Maran, assessore all' urbanistica, verde e agricoltura del comune di Milano. Modera Paola Pierotti, giornalista di Ppan e Sole 24 Ore. (ore 18.30). (Rer)