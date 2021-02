Francia: scoppia la violenza nella banlieue di Parigi, morti due adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella banlieue di Parigi le guerre tra bande hanno portato alla morte di due adolescenti in queste ultime ore. Un ragazzo di 14 anni si è spento questa sera in seguito a delle pugnalate ricevute da un gruppo di suoi coetanei, così come un altro giovane di 13 anni ferito alla gola durante una maxi-rissa avvenuta questo pomeriggio. Entrambi gli episodi sono avvenuti nel dipartimento dell'Essonne. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato che saranno dispiegati un centinaio di poliziotti sul territorio.(Frp)