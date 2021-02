Covid: Miozzo (Cts), non abbiamo parlato di riaperture, se ne discuterà in altro momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di riaperture delle attività commerciali "se ne riparlerà in un'altra occasione, non ne abbiamo parlato questa sera. Venerdì ci sarà la nuova fotografia della situazione" da parte della cabina di regia, e dopo "si vedrà" cosa fare. Ma comunque "si tratta di valutazioni da prendere di volta in volta". Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, lasciando palazzo Chigi al termine della riunione con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.(Rin)