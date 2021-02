Argentina: scandalo "vaccinati vip", per Fernandez inchiesta magistratura "è una pagliacciata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pagliacciata. Così ha definito il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, la decisione della giustizia federale del suo paese di indagare un possibile delitto nella somministrazione da parte del ministero della Salute di vaccini anti Covid-19 a persone al di fuori del cronoprogramma ufficiale di immunizzazione. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Città del Messico, alla quale ha partecipato come invitato speciale del suo pari del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador. "Ho letto che è stata fatta una denuncia. Il fatto è già sufficientemente grave da comportare la perdita di un ministro del calibro di Ginés González. Chiedo a giudici e procuratori che la facciano finita con le pagliacciate", ha detto Fernandez nel suo intervento alla tradizionale conferenza "mananera" del suo pari messicano. Secondo il capo di Stato argentino "non esiste nessun tipo penale" associabile al fatto in questione, paragonato a "una persona che non rispetta la fila". "Non esiste tale delitto, e non si può inventare", ha aggiunto. (segue) (Abu)