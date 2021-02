Argentina: scandalo "vaccinati vip", per Fernandez inchiesta magistratura "è una pagliacciata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez ha quindi insistito nel distinguere tra funzionari con un ruolo "strategico" ai quali è stato chiesto di applicarsi il vaccino e personaggi minori che avrebbero approfittato di una relazione di amicizia con l'ex ministro della Salute o con funzionari del dicastero. In questo senso ha definito ragionevole la scelta di vaccinare i ministri e i parlamentari che avrebbero dovuto viaggiare con lui in Messico, così come i loro contatti più stretti nella funzione pubblica. "Detesto i privilegi, non sopporto che accadano queste cose e ho già parlato con i fatti", ha sottolineato il presidente, che ha quindi insistito nel chiedere ai magistrati "di leggere di nuovo il codice penale". Fernandez ha quindi riservato una stoccata anche all'opposizione che in queste ore cavalca lo scandalo. "Dicevano che il vaccino russo era un veleno e adesso che mi denunciano chiedono veleno per tutti", ha detto. (segue) (Abu)