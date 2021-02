Argentina: scandalo "vaccinati vip", per Fernandez inchiesta magistratura "è una pagliacciata" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione di Fernandez giunge dopo che la giustizia federale ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali irregolarità e ha iscritto ufficialmente l'ex ministro della Salute Gines Gonzalez Garcia nel registro degli indagati. L'ipotesi di delitto su cui indaga la magistratura è quella di "inadempimento dei doveri di funzionario pubblico". Garcia sarebbe responsabile di aver concesso la somministrazione del vaccino a persone che non rispondevano ai criteri ufficiali di priorità stabiliti dallo stesso ministero. A condurre l'inchiesta è il pubblico ministero, Eduardo Taiano, che ha ordinato, nella notte di ieri, la perquisizione del ministero della Salute. Il giudice federale Maria Eugenia Capucetti sovrintende invece le indagini. Per quanto riguarda la perquisizione, segnala il quotidiano "Clarin", il personale di polizia ha raccolto documenti relativi al programma di vaccinazione così come i registri video degli ingressi al ministero per determinare l'identità di coloro che hanno avuto accesso ad un'unità vaccinale costituita informalmente al secondo piano del ministero. (segue) (Abu)