Roma 2021: Rebecchini (Acer), politica ha troppo e spesso usato questa città e poi abbandonata

- "Il sistema è un sistema che purtroppo da 10 anni è in grande difficoltà e la pandemia ha fatto il resto. Sono sempre più convinto, e prova ne è la mancanza di ipotetici candidati sindaci di Roma dei due partiti più di riferimento, che la politica abbia spesso e troppo usato Roma per interessi nazionali, e quando è stata chiamata a mettersi in testa a questa città, l'ha lasciata a se stessa". Lo ha detto Nicolò Rebecchini, presidente Acer, al webinair che si è svolto questo pomeriggio "Edilizia e Industria a Roma". "Viviamo di ricordi e di passato, non riusciamo a scrollarci i problemi che viviamo tutti i giorni. Tutti dovrebbero fare un passo indietro e guardare a interessi specifici di chi vive la città. La nostra rappresentanza è importante perché ascoltiamo il territorio tutti i giorni, non solo in momento elettorale, questo non avviene con chi alla fine è chiamato a governare la città - ha sottolineato il presidente di Acer -. Ci auguriamo di una presa d'atto del problema per far ripartire bene questa città, e ci sono tutte le premesse: i fondi del Recovery, la necessità del lavoro, importanza che famiglie riprendano a consumare. Pensare che non si riparta con il piede giusto è delittuoso". (Rer)