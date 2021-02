Roma 2021: Camilli (Unindustria), gestire città è complesso, prossimo sindaco progetti futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gestire Roma è fatto complesso, per estensione è città più vasta d'Europa, assetto amministrativo totalmente centralizzato in questo momento. Le attività che si troverà ad affrontare il prossimo sindaco sono di certa complessità, dovrà ritrovare ruolo di Roma per risorse. Credo che oggi, quando si amministra città così complessa bisogna avere capacità di gestire problema corrente da una parte, e dall'altra parte progettare il futuro". Lo ha detto Angelo Camilli, presidente Unindustria, al webinair che si è svolto questo pomeriggio "Edilizia e Industria a Roma". "Oggi, se dovessi dare una priorità, partirei dai servizi essenziali: partirei da trasporti, rifiuti, illuminazione. Tutto ciò che riguarda rigenerazione e rammendo urbano, tema fondamentale per cittadini, per imprese che ci devono lavorare, e soprattutto tornerebbe a rendere la città attrattiva, non solo dal punto di vista turistico ma attrarre anche turismo congressuale e imprese nazionali e internazionali. Le nostre città e regioni dovranno organizzare in brevissimo tempo per organizzare questa massa di denaro in investimenti che danno alla città capacità di crescere. Dobbiamo fare sforzo comune".(Rer)