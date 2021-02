Trasporti: Giana (Atm) non indietreggiamo di un millimetro, in giudizio con 10 cause per sostenere nostre posizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I fornitori, dove possibile, sono stati tutti allontanati, abbiamo risolto 7 contratti ed escluso due soggetti da gare in corso e, rispetto a questi, stiamo resistendo in giudizio perché questi provvedimenti sono stati impugnati da questi signori. Ci sono ambiti nei quali non siamo in grado di fare a meno di uno di loro perché nel momento in cui un soggetto vince e si aggiudica la gara, per la delicatezza degli argomenti trattati, solo il soggetto che ha fornito quel bene è in grado di metterci le mani perché lo ha costruito e sa come metterci le mani senza compromettere il funzionamento o, peggio ancora, la sicurezza che quel sistema deve garantire, ma noi non indietreggiamo di un millimetro”. Lo ha detto Arrigo Giana, direttore generale di Atm intervenendo alla Commissione Consiliare congiunta Mobilità-Trasporti-Politiche Ambientali-Energia-Protezione Civile-Animali-Verde e Antimafia per illustrare le strategie di prevenzione ai fenomeni corruttivi messe in atto dall'azienda anche a seguito degli eventi che l'hanno coinvolta come parte lesa a giugno 2020. Per quel che riguarda il personale, ha spiegato Giana, “otto persone sono state coinvolte e otto persone, per quel che ci riguarda, vengono licenziate. Se uno ha ritenuto di dimettersi prima per evitare di affrontare il provvedimento disciplinare e un'eventuale ricorso davanti al giudice del lavoro, attiene alla sua libertà di scelta e noi ne prendiamo atto”. (segue) (Rem)