Trasporti: Giana (Atm) non indietreggiamo di un millimetro, in giudizio con 10 cause per sostenere nostre posizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giana non è poi voluto entrare nel merito della decisione del consiglio di disciplina dell'azienda che non ha voluto che uno degli operai coinvolti venisse licenziato, ma ha spiegato che Atm “sta impugnando questa decisione e aspetteremo un giudizio di livello superiore: dal nostro punto di vista il consiglio di disciplina non ha valutato integralmente il contesto in cui quelle azioni venivano compiute e si sia sbagliato e lo andremo a dire al giudice del lavoro. Questo signore rimane nella stessa situazione di sospensione nell'attesa che la vicenda rispetto al suo licenziamento arrivi al giudizio finale”. Rispetto ai fornitori che hanno recato danni all'azienda Giana ha ricordato che “noi siamo tenuti a rispettare le norme dal punto di vista penale e amministrativo e azioni eventuali di risarcimento verranno agganciate al momento in cui dovesse esserci un rinvio a giudizio e faremo valutazioni su come si delineeranno le indagini e andremo a chiedere il rimborso dei danni subiti” Giana non ha neppure voluto commentare la decisione di Anac di non dover effettuare azioni di commissariamento di alcune gare: “Possiamo non essere d'accordo, ma siamo in uno stato di diritto che prevede determinate norme. In altre occasioni, alcune esclusioni legate a ipotesi di non rispetto di codici etici di soggetti diversi poi sono state annullate dai giudici amministrativi. Ma noi non indietreggiamo di un millimetro. Stiamo resistendo in giudizio con 9 cause, 10 con l'impugnativa del consiglio di disciplina, per sostenere le nostre posizioni”. (Rem)