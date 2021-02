Roma: Rebecchini (Acer), rilanciare città e poi il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può pensare che il paese riparta senza che riparta Roma. Roma marchio globale e transnazionale. Si deve rilanciare questa città e con essa il paese. Colui o colei che governerà la città deve farsi ambasciatore di questa città, all'interno di una squadra forte, classe dirigente di livello, che metta in condizioni uffici e Pubblica amministrazione di poter svolgere attività per rilancio". Lo ha detto Nicolò Rebecchini, presidente Acer, al webinair che si è svolto questo pomeriggio "Edilizia e Industria a Roma". "Sono preoccupato perché purtroppo Roma è diventata spesso compromesso di politica nazionale su cui far emergere interesse di piccole lobby per dimostrare la propria forza politica: mi riferisco alla rigenerazione urbana della zona omogenea A, che arriva ai bordi della tangenziale dove ci sono immensità di fabbricati che andrebbero rigenerati, non per interesse di un operatore ma per la comunità che vive quei luoghi. Piano paesaggistico ambientale: penalizzerà provincia laziale, meno quella romana - ha spiegato -. Piano regolatore era stato scritto e definito in modo conforme a piano ambientale in corso di approvazione. Il problema è che chi cerca di investire in questa città è costretto a fare passo indietro. Se continuiamo così non possiamo lamentarci poi dei risultati che abbiamo".(Rer)