Roma 2021: Rebecchini (Acer), futuro sindaco non scenda più a compromessi

- "Chi amministrerà questa città deve avere la forza di non scendere più a compromessi. Oggi amministrare città non vuol dire più fare politica. Questione olimpiadi è stata la dimostrazione di chi per seguire la politica nazionale non ha fatto interesse della città che doveva amministrare". Lo ha detto Nicolò Rebecchini, presidente Acer, al webinair che si è svolto questo pomeriggio "Edilizia e Industria a Roma". "Non riesco a comprendere come un amministratore di una città non riesca a volere che su questa città piovano risorse in momento così delicato come era il 2016, periodo di pienissima crisi - ha spiegato -. Si è continuato a fare compromessi. Se vogliamo continuare a governare con compromessi saremo destinati ad avere davanti ulteriori anni di grandissima sofferenza, non tanto e solo per categoria, ma per la cittadinanza, le famiglie, i più deboli. Avremmo fondi Recovery, ma mancano progetti. Oggi bisogna dare delle risposte immediate, manca progettualità. Serve investire in progettazioni. Bisogna investire sul territorio, su patrimonio pubblico".(Rer)