Milleproroghe: Cecchetti, deputati Lega attivati per indennizzi a territori lombardi in "zona rossa"

- "Grazie ai deputati lombardi della Lega Marco Maggioni, Matteo Bianchi, Fabio Massimo Boniardi ed Eva Lorenzoni per aver fatto approvare un ordine del giorno al DL Milleproroghe in cui viene richiesto al Governo di stanziare risorse ad hoc per sostenere economicamente i comuni lombardi che sono o rientreranno in zona rossa, come Bollate, Viggiù, Castrezzato e Mede. La Lega si sta concretamente adoperando con i suoi parlamentari per trovare forme urgenti di indennizzo e sostegno per le attività produttive e commerciali delle aree coinvolte dalle chiusure per contenimento delle varianti del virus". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)