- "Grazie ad Antonio Tajani per aver organizzato questo pomeriggio un momento di confronto, a distanza, con Renato Brunetta, Mara Carfagna, e tutti gli europarlamentari azzurri. L'impegno di Forza Italia per contrastare il virus e ripartire va avanti, in Italia e in Europa". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.(Com)