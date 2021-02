Cile: questione mapuche, presidente Pinera annuncia nuovo pacchetto leggi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha annunciato che il suo governo invierà al parlamento un pacchetto di leggi sulla sicurezza tra i quali una nuova legge antiterrorismo. Lo ha fatto alla luce della ripresa di episodi di violenza nella regione dell'Araucania, territorio al centro delle rivendicazioni della popolazione indigena mapuche. "Dobbiamo dare alle forze di sicurezza e al potere giudiziario gli strumenti necessari per combattere più efficientemente questi atti di violenza e terrorismo", ha detto Pinera al termine di una riunione di gabinetto tenuta specialmente per analizzare gli ultimi attacchi incendiari - quattro nelle ultime 24 ore - registrati nella denominata "macrozona sud" del paese. "Tra queste leggi, abbiamo urgente bisogno di poter disporre di una legge antiterrorismo più efficace e utile di quella che abbiamo oggi, una legge che ci consenta di combattere il traffico di droga con maggiore forza ed efficienza, e una legge per difendere meglio la nostra infrastruttura critica", ha detto. (segue) (Abu)