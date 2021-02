Usa: giudice ordina permanenza in carcere per moglie del Chapo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale degli Stati Uniti ha ordinato a Emma Coronel Aispuro, moglie del narcotrafficante messicano Joaquin "El Chapo" Guzman, di rimanere temporaneamente in carcere. La donna è stata arrestata ieri sera all'aeroporto internazionale di Dulles in Virginia, con l'accusa di aver aiutato il marito a gestire il traffico di droga e ad evadere da un carcere messicano nel 2015. L'ex reginetta di bellezza di 31 anni è apparsa in videoconferenza per una prima apparizione in tribunale davanti a un giudice federale a Washington. Sulla base di diverse testimonianze, nono ci sarebbe solo il traffico internazionale di stupefacenti, tra i reati contestati a Emma Coronel Aispuro. Gli inquirenti addebitano a Coronel Aispuro anche la responsabilità di aver garantito, tra il 2012 e il 2014, la comunicazione tra "El Chapo" e i dirigenti del "Cartel de Sinaloa", tra cui i figli dello stesso boss. Inoltre, stando alla testimonianza dell'agente speciale dell'Fbi, Eric McGuire, l'arrestata avrebbe avuto un ruolo nella spettacolare fuga del Chapo dal carcere di massima sicurezza Altiplano, nello stato del Messico, a luglio del 2015. Riarrestato a gennaio del 2016, il boss era stato riportato nel carcere dell'Altiplano e quindi nel penitenziario federale di Ciudad Juarez. Emma Coronel avrebbe quindi pagato due milioni di dollari propiziare il ritorno del marito nel primo carcere, ritenuto più idoneo a una nuova evasione. Ma la successiva estradizione negli Usa avrebbe reso inutile ogni altra strategia. (segue) (Nys)