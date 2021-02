Usa: giudice ordina permanenza in carcere per moglie del Chapo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronel avrebbe raccolto i messaggi del marito nel corso delle sue visite in carcere, potendoli trasmettere ai vertici del clan grazie alla connivenza degli agenti della struttura messicana. Tra i biglietti annessi al fascicolo se ne contano alcuni nei quali si parla della necessità di aumentare la produzione di droga e strategie sulla vendita. Emma Coronel - arrestata ieri all'aeroporto di Dulles, in Virginia -, dovrà comparire oggi dinanzi a una corte federale del Distretto di Columbia, per rispondere della distribuzione di un chilo di eroina, cinque o più chili di cocaina, mille chili di marijuana e almeno 500 grammi di metanfetamina. La moglie del Chapo, nata nel luglio del 1989 in California, gode della doppia nazionalità. Il padre, Ines Coronel Barrera, è da tempo in carcere con accuse di organizzazione a delinquere e il defunto zio, Ignacio "Nacho" Coronel Villareal, era un riconosciuto leader di cartelli del narcotraffico. (segue) (Nys)