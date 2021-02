Tlc: ok Cda Tim a piano 2021-23, prevista riduzione debito 16,5 miliardi al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio d'amministrazione di Tim, riunitosi questo pomeriggio, ha approvato il Piano strategico 2021-2023. Nel dettaglio, si legge in una nota, è stato approvato il nuovo piano 'Beyond Connectivity' che, in continuità con i precedenti, rinnova ed estende gli obiettivi finanziari e di sostenibilità al 2023; sono state confermate le linee guida del piano 2020-2022 e incrementate le azioni in termini di obiettivi finanziari e ESG. Prosegue poi l'azione di stabilizzazione e rilancio del business domestico e si apre una nuova fase di crescita legata ai mercati adiacenti, supportata da un nuovo modello organizzativo; ed è stata accelerata la riduzione del debito netto After Lease: previsti circa 16,5 miliardi di euro entro il 2021, con un rapporto Net Debt/EBITDA di 2,6x al 2023. Inoltre è stata confermata la politica di distribuzione dei dividendi: 1 euro cent (floor) per le azioni ordinarie e 2,75 euro cent per le azioni di risparmio; ed è stato il piano di Sostenibilità con ulteriori iniziative e maggiore attenzione alla parità di genere, all'efficientamento energetico e all'adeguamento dei sistemi di reporting e governance ESG. (segue) (Com)