Roma: Stefani, inaccettabile quanto avvenuto alla stazione Termini, solleciterò Atac su manutenzione

- Quanto accaduto alla stazione Termini di Roma, dove una persona con disabilità è stata costretta a scendere le scale in carrozzina a causa di un guasto in ascensore, "è inaccettabile". Lo dice il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, dopo che alla stazione Termini di Roma, Dario Dongo, utente della metropolitana in carrozzina, è stato costretto a usare le scale, aiutato da alcuni cittadini, a causa di un guasto all'ascensore. "Per questo voglio sollecitare l'azienda Atac, anche per iscritto, a un maggiore riguardo alle manutenzioni e a una più puntuale attenzione alle persone con disabilità. Mai come in questi casi - ha aggiunto - la garanzia dei servizi è anche e soprattutto una questione di diritti e di lotta alle discriminazioni. I disservizi generati da inefficienze rischiano infatti di impattare in maniera intollerabile sul diritto alla mobilità e all'accessibilità che un'azienda dei trasporti deve garantire". "Esprimo la mia piena solidarietà a Dario Dongo, che spero di poter presto incontrare, e ringrazio i cittadini che lo hanno aiutato. Fatti come quello accaduto a Termini dicono quanto sia assolutamente prioritaria l'attenzione, la cura e il rispetto per i temi della disabilità e l'attuazione di misure specifiche per una vera, reale e concreta inclusione", ha concluso.(Com)