Covid: Zingaretti, accolto appello su importanza vaccinare genitori caregiver

- "Ho letto con molta attenzione la lettera scritta da Lorena Iglesias, mamma di un bambino fibrosicistico. Le sue parole mi hanno molto colpito, umanamente e poi come rappresentante delle Istituzioni. Il suo appello, che in realtà è una richiesta di aiuto che riguarda tanti genitori nella sua stessa situazione, non rimarrà inascoltato". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Ho già dato indicazioni agli uffici competenti in materia - aggiunge - per mettere in moto la macchina amministrativa e dare in tempi ragionevolmente rapidi una risposta efficace in grado di colmare eventuali lacune normative sulla vaccinazione dei genitori caregiver. Sono vicino a quelle famiglie con figli con gravi patologie che nell’ultimo anno, a causa della pandemia Covid-19, si sono trovate a combattere una battaglia ancora più grande. La mia volontà e quella della Regione Lazio è di non far sentire nessuno solo, le Istituzioni devono essere dalla parte dei cittadini e difendere chi è maggiormente in difficoltà, non solo con le parole ma con fatti concreti".(Com)