Imprese: sindacati, interrotto negoziato su contratto nazionale logistica, inaccettabili condizioni

- "Chiediamo l'immediato ritiro delle pretestuose e inaccettabili richieste delle parti datoriali e qualora l'atteggiamento non venisse modificato saremo costretti a mettere in campo ogni azione utile affinché si proceda al rinnovo del contratto scaduto da 14 mesi". Così Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a conclusione dell'incontro con le parti datoriali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto logistica trasporto merci e spedizioni. "L'incomprensibile posizione delle aziende ha interrotto il negoziato - spiegano le organizzazioni sindacali - mentre noi vogliamo approdare ad una maggiore qualificazione del settore dei trasporti e della logistica. Le controparti ci presentano un elenco che palesa una riduzione dei diritti dei lavoratori sotto il profilo del costo del lavoro, delle tutele sindacali e la decurtazione del trattamento economico, per elencare solo alcuni dei punti più critici." "Durante la fase pandemica - concludono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - la logistica, l'ultimo miglio delle consegne e l'autotrasporto hanno rappresentato un elemento centrale per la tenuta dell'Italia e meritano il giusto riconoscimento e il giusto rispetto". (Com)