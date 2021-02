Germania: Laschet (Cdu), discutere riaperture settori chiusi da blocco anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Armin Laschet, primo ministro del Nordreno-Vestfalia, ha chiesto di discutere delle “prospettive di riapertura” dei settori chiusi in Germania a causa del blocco generale, in vigore dal 16 dicembre scorso al 7 marzo per il contenimento della pandemia di coronavirus. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Laschet ha affermato che “l'imperativo del momento è rimanere attenti” allo sviluppo dei contagi. Tuttavia, “allo stesso tempo”, ha evidenziato il presidente della Cdu, si devono condurre “dibattiti sulle prospettive di riapertura per la cultura, l'economia, le attività commerciali, i lavoratori autonomi”. Secondo il primo ministro del Nordreno-Vestfalia, “al momento” la ripresa dei settori fermi a causa del lockdown è “possibile esclusivamente per parare gravi danni”. Laschet ha poi sottolineato la necessità di “nuovi modi” di far fronte alla pandemia. In particolare, si deve discutere di “come si può riaprire e dei meccanismi di protezione” dal contagio. A tal fine, per Laschet è determinante la diffusione dei test rapidi per il Covid-19. Allo stesso tempo, si devono impiegare “tutte le possibilità tecniche”, come le applicazioni per telefono cellulare e i codici Qr. (Geb)