Covid: ufficio stampa commissario, indagini su mascherine iniziate a luglio 2020

- L’ufficio stampa della Struttura commissariale "a fronte delle dichiarazioni particolarmente aggressive di Nicola Porro, rileva che le indagini sulle mascherine hanno avuto inizio con la segnalazione di Banca d’Italia del 31 luglio 2020 e hanno ricevuto impulso con l’informativa della Guardia di Finanza depositata in Procura il 2 settembre 2020. Sarebbe bastato consultare gli atti processuali che circolano in tutte le redazioni (vedi decreto Gip del 12 febbraio 2021) e, in ogni caso, fare una minima verifica per stabilire che l’affermazione circa l’esistenza di indagini conosciute sin dal 7 maggio è destituita di ogni fondamento". E' quanto si legge in una nota dell'Ufficio stampa del commissario straordinario. (com)