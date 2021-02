Congo-Kinshasa: omicidio Attanasio, noleggiato aereo militare per rimpatriare la salma in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano ha noleggiato un aereo militare per rimpatriare la salma dell'ambasciatore d'Italia a Kinshasa, Luca Attanasio, e della sua guardia del corpo, il carabiniere Vittorio Iacovacci, morti ieri in un attacco armato nella provincia orientale del Nord Kivu. Lo riferisce l'emittente congolese "Ouragan Fm", precisando che l'aereo è atterrato all'aeroporto di Goma questa mattina intorno alle 13 e ripartirà per l'Italia con un volo diretto. Nella giornata di oggi il presidente congolese Felix Tshisekedi e la moglie si sono recati in visita alla vedova Zakia Seddiki, alla quale hanno presentato le loro condoglianze. L'ambasciatore Attanasio, il carabiniere Iacovacci e l'autista del Programma alimentare mondiale (Pam) Moustapha Milambo sono stati uccisi ieri mattina in un'imboscata nella zona orientale di Nyiragongo, nel Nord Kivu. (Res)